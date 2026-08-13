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13.08.2026 12:29:00

easyJet Aktie News: easyJet legt am Mittag zu

easyJet Aktie News: easyJet legt am Mittag zu

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 6,74 GBP.

easyJet
7.33 CHF 0.23%
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Das Papier von easyJet legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 6,74 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'805 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 6,75 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,75 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 531'907 easyJet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. 1,39 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,33 GBP ab. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 50,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,049 GBP belaufen.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,126 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’016.48 8.97 SPSB7U
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