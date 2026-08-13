easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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13.08.2026 16:29:00
easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagnachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 6,74 GBP.
Um 16:28 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,74 GBP nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'786 Punkten steht. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 6,75 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,75 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 927'315 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 6,84 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 1,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 3,33 GBP. Mit Abgaben von 50,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,049 GBP belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,126 GBP je easyJet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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