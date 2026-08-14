Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.65 Prozent fester bei 18’674.31 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 94.092 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.324 Prozent fester bei 18’613.26 Punkten in den Handel, nach 18’553.07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18’592.75 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’700.82 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 0.139 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’179.57 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, stand der SDAX bei 18’604.36 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Wert von 17’198.19 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.60 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell NORMA Group SE (+ 8.71 Prozent auf 20.85 EUR), TeamViewer (+ 5.88 Prozent auf 6.85 EUR), CANCOM SE (+ 5.12 Prozent auf 22.60 EUR), ATOSS Software (+ 4.84 Prozent auf 95.30 EUR) und MLP SE (+ 4.70 Prozent auf 8.25 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Energiekontor (-16.15 Prozent auf 27.00 EUR), HelloFresh (-7.23 Prozent auf 3.09 EUR), LPKF Laser Electronics (-4.78 Prozent auf 14.95 EUR), Douglas (-3.12 Prozent auf 8.07 EUR) und grenke (-2.97 Prozent auf 11.10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’661’085 Aktien gehandelt. Mit 5.403 Mrd. Euro macht die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.33 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.67 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch