HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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17.08.2026 15:58:56
Schwacher Handel: SDAX am Montagnachmittag in der Verlustzone
Am ersten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.
Am Montag fällt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.65 Prozent auf 18’512.21 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94.796 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’663.54 Zählern und damit 0.161 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’633.51 Punkte).
Das Tageshoch des SDAX betrug 18’663.54 Punkte, das Tagestief hingegen 18’512.21 Zähler.
SDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der SDAX mit 18’250.65 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der SDAX bei 18’365.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17’022.94 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6.66 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 4.63 Prozent auf 271.00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4.02 Prozent auf 63.45 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 3.62 Prozent auf 47.25 EUR), INDUS (+ 2.95 Prozent auf 34.95 EUR) und PNE (+ 2.34 Prozent auf 7.43 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Vossloh (-3.92 Prozent auf 57.60 EUR), pbb (-3.88 Prozent auf 3.47 EUR), Grand City Properties (-3.61 Prozent auf 9.35 EUR), Medios (-3.34 Prozent auf 11.00 EUR) und Douglas (-3.05 Prozent auf 7.95 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 619’970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die OHB SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.403 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel
Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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