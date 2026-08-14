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SDAX-Kursentwicklung 14.08.2026 09:28:18

Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am fünften Tag der Woche fort.

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Am Freitag geht es im SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.76 Prozent auf 18’693.67 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94.092 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.324 Prozent auf 18’613.26 Punkte an der Kurstafel, nach 18’553.07 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18’700.82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’613.26 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0.036 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 14.07.2026, mit 18’179.57 Punkten bewertet. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 18’604.36 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 17’198.19 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.71 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell NORMA Group SE (+ 8.19 Prozent auf 20.75 EUR), TeamViewer (+ 6.34 Prozent auf 6.88 EUR), ATOSS Software (+ 4.51 Prozent auf 95.00 EUR), Vincorion (+ 4.43 Prozent auf 22.15 EUR) und GFT SE (+ 4.09 Prozent auf 24.15 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Energiekontor (-14.60 Prozent auf 27.50 EUR), HelloFresh (-6.12 Prozent auf 3.13 EUR), SMA Solar (-3.09 Prozent auf 56.50 EUR), Douglas (-3.00 Prozent auf 8.08 EUR) und LPKF Laser Electronics (-1.59 Prozent auf 15.45 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 595’421 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die OHB SE-Aktie mit 5.403 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.33 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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