Verluste in Frankfurt: SDAX mittags in Rot

Am Montag bewegt sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.26 Prozent tiefer bei 18’585.17 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 94.796 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.161 Prozent fester bei 18’663.54 Punkten in den Montagshandel, nach 18’633.51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18’578.73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18’663.54 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 18’250.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, mit 18’365.64 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17’022.94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.08 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 5.79 Prozent auf 274.00 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 4.06 Prozent auf 47.45 EUR), INDUS (+ 2.65 Prozent auf 34.85 EUR), PNE (+ 2.20 Prozent auf 7.42 EUR) und STO SE (+ 2.13 Prozent auf 95.90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen pbb (-3.88 Prozent auf 3.47 EUR), SFC Energy (-2.88 Prozent auf 20.25 EUR), Douglas (-2.68 Prozent auf 7.98 EUR), 1&1 (-2.64 Prozent auf 19.16 EUR) und Grand City Properties (-2.58 Prozent auf 9.45 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 406’520 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von OHB SE mit 5.403 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch