DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Franken belassen. Die Kennzahlen zur Kundenaktivität seien im Oktober weiterhin stark geblieben, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf Online-Apotheken. Nach starken Zwischenberichten werde Redcare mit einem übertrieben großen Abschlag zu DocMorris gehandelt. Diese bleibt daher seine bevorzugte Aktie./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.91 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-30.86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.24 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32.26%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
16:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Dienstagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Dienstagvormittag ab (finanzen.ch)
|
02.11.26
|SPI aktuell: SPI letztendlich fester (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
02.11.26
|SIX-Handel SPI sackt ab (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DocMorris-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|15.91
|-3.16%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|
JP Morgan Chase & Co.
HUGO BOSS Neutral
|17:38
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Hold
|17:38
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Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|17:34
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|17:34
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|16:54
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Lufthansa Halten
|15:47
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