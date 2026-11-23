Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 18,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'676 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die DocMorris-Aktie bei 19,10 CHF. Bei 18,85 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 229'366 Aktien.

Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,50 CHF. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 4,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DocMorris-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DocMorris am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,590 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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