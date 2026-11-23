|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DocMorris. Zuletzt konnte die Aktie von DocMorris zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 18,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 18,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'676 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die DocMorris-Aktie bei 19,10 CHF. Bei 18,85 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 229'366 Aktien.
Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,50 CHF. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 4,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
DocMorris-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DocMorris am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,590 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
BKW-Aktie fester: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
16:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: Anleger greifen bei DocMorris am Mittag zu (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
20.11.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse Zürich: SPI sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert - Tokio im Feiertag
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.