SPI 998750 / CH0009987501
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19.11.2026 17:58:12
Börse Zürich: SPI sackt schlussendlich ab
So bewegte sich der SPI am Donnerstag letztendlich
Der SPI sank im SIX-Handel letztendlich um 1.00 Prozent auf 20’728.29 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.651 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.097 Prozent stärker bei 20’956.96 Punkten in den Handel, nach 20’936.66 Punkten am Vortag.
Bei 20’728.29 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20’971.24 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 2.81 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 20’271.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der SPI bei 20’223.03 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Wert von 17’218.49 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.63 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 21’440.74 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.
Heutige Tops und Flops im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell GAM (+ 7.05 Prozent auf 0.05 CHF), DocMorris (+ 4.44 Prozent auf 18.80 CHF), BELIMO (+ 4.00 Prozent auf 767.00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3.84 Prozent auf 51.40 CHF) und Tecan (N) (+ 2.87 Prozent auf 243.80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen BioVersys (-5.86 Prozent auf 22.50 CHF), Xlife Sciences (-5.64 Prozent auf 7.70 CHF), TX Group (-5.47 Prozent auf 166.00 CHF), Schindler (-4.12 Prozent auf 288.40 CHF) und Molecular Partners (-3.57 Prozent auf 2.16 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3’873’732 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 353.283 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus
2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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