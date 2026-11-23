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23.11.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: Anleger greifen bei DocMorris am Mittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DocMorris. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 18,60 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 18,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'607 Punkten notiert. Bei 19,10 CHF erreichte die DocMorris-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,85 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123'078 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Bei 19,50 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,84 Prozent Plus fehlen der DocMorris-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 78,91 Prozent würde die DocMorris-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 260.83 Mio. CHF gegenüber 260.83 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,590 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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