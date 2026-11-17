Um 15:39 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 1.05 Prozent auf 21’121.35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.677 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.294 Prozent schwächer bei 21’283.14 Punkten in den Handel, nach 21’346.00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 21’084.65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21’292.19 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 20’288.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20’181.31 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 17’318.97 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 15.78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 13.54 Prozent auf 1.04 CHF), Schlatter Industries (+ 6.25 Prozent auf 20.40 CHF), DocMorris (+ 3.26 Prozent auf 18.67 CHF), LEM (+ 2.72 Prozent auf 529.00 CHF) und Molecular Partners (+ 2.68 Prozent auf 2.30 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-16.92 Prozent auf 4.32 CHF), Addex Therapeutics (-10.14 Prozent auf 0.03 CHF), Tecan (N) (-5.71 Prozent auf 234.60 CHF), Infomaniak (-4.15 Prozent auf 74.00 CHF) und GAM (-4.12 Prozent auf 0.06 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’851’590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 354.756 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch