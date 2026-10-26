DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Gesprächen mit dem Management der Online-Apotheke mit einem Kursziel von 11 Franken auf "Hold" belassen. Darin sei es um die zunehmende Dynamik mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die Übernahme von Zuzahlungen der Kunden, die Wettbewerbsdynamik und den Geschäftsbeitrag von margenträchtigen digitalen Dienstleistungen wie der Telemedizin-Plattform TeleClinic gegangen, schrieb Martin Comtesse am Montag. Der Konzern- und der Finanzchef hätten zudem dargelegt, wie sie 2027 wieder eine positive Barmittelentwicklung erreichen und bis 2030/31 eine achtprozentige operative Ergebnismarge (Ebitda) erreichen wollten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.34 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-28.29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.39 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28.51%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
23.10.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris wird am Freitagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DocMorris-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
19.10.26
|SIX-Handel SPI präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|12:45
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|12:45
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|12:45
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|15.34
|-0.07%
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|12:45
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DocMorris Hold
|12:12
|
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|12:11
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|12:10
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JP Morgan Chase & Co.
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