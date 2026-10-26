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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

15.37
CHF
0.02
CHF
0.13 %
14:06:57
SWX
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26.10.2026 12:45:43

DocMorris Hold

DocMorris
15.39 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Gesprächen mit dem Management der Online-Apotheke mit einem Kursziel von 11 Franken auf "Hold" belassen. Darin sei es um die zunehmende Dynamik mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die Übernahme von Zuzahlungen der Kunden, die Wettbewerbsdynamik und den Geschäftsbeitrag von margenträchtigen digitalen Dienstleistungen wie der Telemedizin-Plattform TeleClinic gegangen, schrieb Martin Comtesse am Montag. Der Konzern- und der Finanzchef hätten zudem dargelegt, wie sie 2027 wieder eine positive Barmittelentwicklung erreichen und bis 2030/31 eine achtprozentige operative Ergebnismarge (Ebitda) erreichen wollten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender DocMorris-Kurs >5
Fallender DocMorris-Kurs >5
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.34 CHF 		Abst. Kursziel*:
-28.29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.39 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-28.51%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:45 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
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15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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