DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris nach der im Rahmen des Kapitalmarkttages höher gesteckten Umsatzprognose von 17,50 auf 22,00 Franken angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag der Online-Apotheke habe ihn in seiner Überzeugung bestärkt, dass DocMorris mehr als nur eine reine Turnaround-Story sei und die Ergebniswende zunehmend glaubwürdiger werde, schrieb Jan Koch in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Weg gehe in Richtung einer strukturell attraktiveren Mischung aus profitablem Wachstum. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten bleibe dabei der wichtigste Wachstumstreiber./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|>5
|Fallender DocMorris-Kurs
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.49 CHF
|
Abst. Kursziel*:
18.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.51 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.87%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
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12.11.26
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12.11.26
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|05.11.26
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|Deutsche Bank AG
|03.11.26
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|26.10.26
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|10:00
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|Deutsche Bank AG
|05.11.26
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|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|18.52
|2.43%
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