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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

16.81
CHF
0.57
CHF
3.51 %
16:07:00
SWX
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05.11.2026 12:22:00

DocMorris Buy

DocMorris
16.90 CHF 2.55%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach der Ankündigung der Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,5 Franken belassen. Die Akquisition sei strategisch attraktiv, denn sie markiere den ersten Schritt in der internationalen Expansion der Tochter TeleClinic, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf DocMorris

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender DocMorris-Kurs >5
Fallender DocMorris-Kurs >5
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.50 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.72 CHF 		Abst. Kursziel*:
4.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.91 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3.52%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:22 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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26.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
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