DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
16.81CHF
0.57CHF
3.51 %
16:07:00
SWX
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05.11.2026 12:22:00
DocMorris Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach der Ankündigung der Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,5 Franken belassen. Die Akquisition sei strategisch attraktiv, denn sie markiere den ersten Schritt in der internationalen Expansion der Tochter TeleClinic, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.72 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.91 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.52%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
04.11.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|TeleClinic, a subsidiary of DocMorris, expands into Switzerland: Acquisition of the telemedicine provider Medi24 (EQS Group)
|
04.11.26
|TeleClinic, Tochtergesellschaft von DocMorris, expandiert in die Schweiz: Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi24 (EQS Group)
|
02.11.26
|SPI aktuell: SPI letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|12:22
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:22
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:22
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|17.01
|4.74%
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|14:47
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Wolters Kluwer Overweight
|14:44
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UBS AG
Schneider Electric Buy
|14:42
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DZ BANK
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|14:33
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AstraZeneca Buy