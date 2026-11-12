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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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13.11.2026 11:17:28

DocMorris Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 12 auf 19 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen für die Onlineapotheken DocMorris und Redcare am Donnerstag an die Quartalsberichte und den Kapitalmarkttag von DocMorris an./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
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26.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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