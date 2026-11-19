SPI 998750 / CH0009987501
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19.11.2026 15:58:14
Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer
Anleger in Zürich treten am Donnerstagnachmittag den Rückzug an.
Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.53 Prozent schwächer bei 20’826.08 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.651 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.097 Prozent höher bei 20’956.96 Punkten, nach 20’936.66 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’779.61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’971.24 Zählern.
So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 2.35 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, stand der SPI noch bei 20’271.23 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 20’223.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17’218.49 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 14.16 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell SHL Telemedicine (+ 8.42 Prozent auf 1.03 CHF), GAM (+ 7.05 Prozent auf 0.05 CHF), BELIMO (+ 4.81 Prozent auf 773.00 CHF), DocMorris (+ 4.17 Prozent auf 18.75 CHF) und Comet (+ 3.92 Prozent auf 313.20 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Xlife Sciences (-5.64 Prozent auf 7.70 CHF), Addex Therapeutics (-4.92 Prozent auf 0.02 CHF), Schindler (-3.39 Prozent auf 290.60 CHF), TX Group (-3.30 Prozent auf 169.80 CHF) und Lindt (-3.11 Prozent auf 84’200.00 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SPI weist die GAM-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’087’727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 353.283 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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