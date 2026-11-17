Der SPI gibt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.63 Prozent auf 21’211.08 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.677 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.294 Prozent auf 21’283.14 Punkte an der Kurstafel, nach 21’346.00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 21’292.19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21’201.26 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der SPI einen Wert von 20’288.85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der SPI bei 20’181.31 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 17’318.97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16.27 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Schlatter Industries (+ 7.29 Prozent auf 20.60 CHF), Curatis (+ 6.31 Prozent auf 16.00 CHF), GAM (+ 2.75 Prozent auf 0.06 CHF), Molecular Partners (+ 2.23 Prozent auf 2.29 CHF) und DocMorris (+ 1.99 Prozent auf 18.44 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-16.92 Prozent auf 4.32 CHF), Addex Therapeutics (-11.49 Prozent auf 0.03 CHF), WISeQey (-5.63 Prozent auf 6.20 USD), Tecan (N) (-3.94 Prozent auf 239.00 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3.48 Prozent auf 26.35 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 664’977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 354.756 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch