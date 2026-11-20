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20.11.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von DocMorris gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DocMorris-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 18,52 CHF.
Das Papier von DocMorris gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 18,52 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'574 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die DocMorris-Aktie bis auf 18,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 18,47 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 335'095 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 19,50 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 5,03 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 78,82 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat DocMorris im vergangenen Quartal 260.83 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umsetzen können.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,612 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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