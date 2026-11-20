Die DocMorris-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 18,67 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'609 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DocMorris-Aktie bisher bei 18,41 CHF. Mit einem Wert von 18,47 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 270'124 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Bei 19,50 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,45 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 376,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260.83 Mio. CHF gelegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,612 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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