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23.11.2026 10:22:44
Deutsche Bank AG: Bayer-Aktie erhält Buy
Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Bayer-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Auch wenn die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im Bundesstaat Missouri keine grosse Überraschung darstellen dürfte, beseitige sie dennoch einen wichtigen Unsicherheitsfaktor und dürfte daher beruhigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Reaktion.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 10:06 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1.9 Prozent auf 52.34 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 24.19 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1’164’692 Bayer-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 41.8 Prozent aufwärts. Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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