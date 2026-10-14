Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’067 1.0%  SPI 19’911 0.9%  Dow 51’670 -0.4%  DAX 25’408 0.6%  Euro 0.9330 0.1%  EStoxx50 6’206 0.6%  Gold 4’143 -0.4%  Bitcoin 69’458 0.3%  Dollar 0.8337 0.1%  Öl 106.5 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Swisscom-Aktie im Blick: Swisscom will Urteil des Bundesverwaltungsgerichts prüfen
Glencore-Aktie mit ersten Handelstag an australischer Börse
MindMaze-Aktie springt an: Heimtherapie steigert Trainingsumfang dreifach
Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress
Suche...

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

19.07
CHF
0.34
CHF
1.81 %
12:37:12
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 11:09:44

Diageo Neutral

Diageo
19.06 CHF 1.81%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo vor Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns liege über der Konsensschätzung, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund des gestiegenen US-Dollar habe er jedoch seine Gewinnprognose (EPS) für das Geschäftsjahr 2026/27 um 1 Prozent gesenkt./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 22:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
18.50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
20.12 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17.34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:09 Diageo Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.10.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Diageo Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen