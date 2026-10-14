Diageo 19.06 CHF 1.81% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo vor Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Seine Prognose für das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns liege über der Konsensschätzung, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund des gestiegenen US-Dollar habe er jedoch seine Gewinnprognose (EPS) für das Geschäftsjahr 2026/27 um 1 Prozent gesenkt./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 22:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.