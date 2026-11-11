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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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11.11.2026 09:12:28

Diageo Buy

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Edward Mundy geht davon aus, dass die Biermarke Guinness weiterhin ein zweistelliges Wachstum erzielen kann. Er sieht in ihr die wichtigste Wachstumsmarke des Spirituosenkonzerns, wie er am Dienstag schrieb./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
22.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.78 £ 		Abst. Kursziel*:
17.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
17.27%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
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09:12 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Diageo Overweight Barclays Capital
06.11.26 Diageo Neutral UBS AG
06.11.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
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