Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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11.11.2026 09:12:28
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Edward Mundy geht davon aus, dass die Biermarke Guinness weiterhin ein zweistelliges Wachstum erzielen kann. Er sieht in ihr die wichtigste Wachstumsmarke des Spirituosenkonzerns, wie er am Dienstag schrieb./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.78 £
|
Abst. Kursziel*:
17.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.27%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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