Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 18,95 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'463 Punkten tendiert. Die Diageo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,97 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,78 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 605'901 Diageo-Aktien.

Am 17.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,48 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,541 USD aus.

Am 10.02.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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