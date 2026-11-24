Um 16:28 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 19,00 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'486 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 19,01 GBP. Bei 18,78 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 1'186'205 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,48 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 28,88 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,541 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,380 GBP je Wertpapier.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 10.02.2027 gerechnet. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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