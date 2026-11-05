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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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06.11.2026 11:55:44

Diageo Neutral

Diageo
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 1850 auf 1950 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla sieht im Bericht zum ersten Geschäftsquartal mehr Positives als Negatives, wie er am Donnerstag schrieb. Der Spirituosenkonzern liege zunächst einmal über dem Soll, was die Erreichung der Jahresziele betrifft. Das höhere Kursziel begründete er mit der gestiegenen Bewertung vergleichbarer Unternehmen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
19.50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21.87 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18.27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
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10:44 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09:57 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:29 Diageo Outperform Bernstein Research
05.11.26 Diageo Neutral UBS AG
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