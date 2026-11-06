Diageo 20.03 CHF -1.66% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2230 auf 2290 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenkonzern sei besser als gedacht ins Geschäftsjahr 2027 gestartet, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstag. Auch im zweiten Quartal stehe der Konzern gut da./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.