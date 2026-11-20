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20.11.2026 10:02:10
FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Diageo-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Diageo-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17.04 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Diageo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 586.854 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 18.65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’944.84 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.45 Prozent angezogen.
Diageo wurde am Markt mit 42.22 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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