Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0.74 Prozent fester bei 10’831.65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.274 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.001 Prozent auf 10’751.67 Punkte an der Kurstafel, nach 10’751.59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10’841.61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’751.67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 1.48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’552.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’844.19 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’899.60 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.85 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 4.14 Prozent auf 33.68 GBP), Anglo American (+ 2.72 Prozent auf 39.22 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2.57 Prozent auf 75.44 GBP), Glencore (+ 2.41 Prozent auf 5.17 GBP) und Computacenter (+ 2.38 Prozent auf 48.20 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Barratt Developments (-1.74 Prozent auf 3.23 GBP), JD Sports Fashion (-0.68 Prozent auf 0.97 GBP), Diageo (-0.40 Prozent auf 18.88 GBP), GSK (-0.29 Prozent auf 19.12 GBP) und Kingfisher (-0.24 Prozent auf 3.73 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’340’114 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 273.787 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch