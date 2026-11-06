Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’639 -2.2%  SPI 20’644 -2.1%  Dow 51’354 -0.3%  DAX 25’705 -2.4%  Euro 0.9152 -0.1%  EStoxx50 6’139 -1.5%  Gold 4’036 -1.3%  Bitcoin 61’974 0.2%  Dollar 0.8190 0.3%  Öl 98.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Vonovia SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Novartis-Aktie schwächer: Tumorfälle bei Kindern nach Zolgensma-Behandlung
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
Suche...
Plus500 Depot

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

20.03
CHF
-0.34
CHF
-1.66 %
14:34:30
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2026 10:44:44

Diageo Hold

Diageo
20.03 CHF -1.66%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal von 1734 auf 1740 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Schnaps- und Guinness-Herstellers aus eigener Kraft habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Mit Blick auf einzelne Regionen hätten die Geschäfte in Nordamerika, im Raum Asien/Pazifik sowie in Lateinamerika und in der Karibik positiv überrascht, während Diageo in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Indien enttäuscht habe./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.40 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22.04 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:39 Diageo Overweight Barclays Capital
11:55 Diageo Neutral UBS AG
11:37 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:44 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09:57 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Diageo plc 20.02 -1.70% Diageo plc