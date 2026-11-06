FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende gekürzt

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Diageo am 05.11.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0.38 GBP auszuschütten. So ermässigte sich die Diageo-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 52.50 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 1.38 Mrd. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Diageo-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 22.57 Prozent gekappt.

Ausschüttungsrendite im Blick

Via London beendete der Diageo-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 18.72 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Diageo, demnach wird das Diageo-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Diageo-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Diageo-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das Diageo-Wertpapier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 2.47 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 4.38 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Diageo via London 11.40 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 26.10 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Diageo

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0.54 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2.14 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von Diageo

Diageo ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 40.367 Mrd. GBP. Das KGV von Diageo beträgt aktuell 26.16. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Diageo einen Umsatz von 14.635 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0.58 GBP.

Redaktion finanzen.ch