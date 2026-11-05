Diageo 20.54 CHF 3.84% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Dank des US-Geschäfts habe der Getränkekonzern die Umsatzerwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin sieht einen Schritt in die richtige Richtung./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.