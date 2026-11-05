Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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05.11.2026 12:14:00
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Dank des US-Geschäfts habe der Getränkekonzern die Umsatzerwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin sieht einen Schritt in die richtige Richtung./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22.29 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
18.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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