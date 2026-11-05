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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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05.11.2026 13:47:54

Diageo Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Das Wachstum liege leicht über der Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr des Spirituosenherstellers, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der einzige negative Faktor sei der Umsatzrückgang der Biermarke Guinness in Großbritannien und Irland, der teilweise auf witterungsbedingte Faktoren und Wettbewerbsdruck zurückzuführen sei./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
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Diageo plc 		Analyst:
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Sanjeet Aujla 		KGV*:
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