Um 09:28 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 18,77 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'478 Punkten liegt. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,85 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,78 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 60'023 Diageo-Aktien.

Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,48 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Abschläge von 28,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 USD ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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