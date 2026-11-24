|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 18,77 GBP.
Um 09:28 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 18,77 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'478 Punkten liegt. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,85 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,78 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 60'023 Diageo-Aktien.
Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,48 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Abschläge von 28,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 USD ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende gekürzt
Diageo-Aktie weit im Plus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Montagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
20.11.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
06.11.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende gekürzt (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.