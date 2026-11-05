Diageo 20.56 CHF 3.93% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres des Spirituosenherstellers sei gut verlaufen, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen bewege sich in die richtige Richtung./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.