FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Diageo-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Diageo-Aktie 19.83 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hat, hat nun 50.441 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Diageo-Aktien wären am 12.11.2026 958.13 GBP wert, da der Schlussstand 19.00 GBP betrug. Das entspricht einem Schwund von 4.19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Diageo eine Börsenbewertung in Höhe von 41.74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch