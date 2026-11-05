Diageo 19.90 CHF -2.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2223 Pence auf "Buy" belassen. Das aus eigener Kraft erzielte Umsatzwachstum des Spirituosenkonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstag. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg und die Bewertung der Aktien sei günstig./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:29 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.