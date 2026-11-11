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Kursentwicklung 11.11.2026 15:58:14

Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 gewinnt heute an Fahrt.

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.36 Prozent stärker bei 10’790.37 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.274 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.001 Prozent auf 10’751.67 Punkte an der Kurstafel, nach 10’751.59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’751.67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’842.10 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1.10 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’552.05 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’844.19 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’899.60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.43 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Spirax-Sarco Engineering (+ 3.47 Prozent auf 76.10 GBP), ConvaTec (+ 2.57 Prozent auf 2.55 GBP), Croda International (+ 2.47 Prozent auf 37.31 GBP), Computacenter (+ 2.17 Prozent auf 48.10 GBP) und BP (+ 2.01 Prozent auf 5.63 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Babcock International (-2.59 Prozent auf 10.35 GBP), JD Sports Fashion (-1.60 Prozent auf 0.96 GBP), Investec (-1.47 Prozent auf 6.35 GBP), Barratt Developments (-1.40 Prozent auf 3.24 GBP) und Diageo (-1.40 Prozent auf 18.69 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28’074’985 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 273.787 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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