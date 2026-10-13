Diageo 18.86 CHF 3.48% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Spirituosenkonzern dürfte einen schleppenden Start ins Geschäftsjahr 2026/27 verzeichnet haben, schrieb Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.