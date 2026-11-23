Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 18,76 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'403 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,53 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,55 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 422'261 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 19,48 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2026). 3,84 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Abschläge von 27,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,380 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 USD je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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