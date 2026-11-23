|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Montagmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 18,76 GBP.
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 18,76 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'403 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,53 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,55 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 422'261 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 19,48 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2026). 3,84 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Abschläge von 27,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,380 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 USD je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Diageo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende gekürzt
Diageo-Aktie weit im Plus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Montagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
20.11.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI leicht freundlicher -- DAX setzt zur Gegenbewegung an -- Asien stabilisiert sich - Börse Tokio zu
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.