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23.11.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Diageo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 18,55 GBP.
Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 18,55 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'453 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 18,52 GBP. Bei 18,55 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'511'916 Diageo-Aktien gehandelt.
Bei 19,48 GBP erreichte der Titel am 17.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 27,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,541 USD.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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