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11.08.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Vormittag

Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Diageo. Zuletzt stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 17,94 GBP.

Diageo
19.06 CHF -2.56%
Kaufen Verkaufen

Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 17,94 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'860 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 18,01 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 17,93 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93'235 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,42 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 13,51 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,69 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,549 USD belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’640.55 11.08.2026 15:01:32
Long 14’010.74 19.51 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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