Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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11.08.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo wird am Dienstagmittag ausgebremst
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 17,78 GBP.
Die Diageo-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 17,78 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'853 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,71 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,93 GBP. Zuletzt wechselten 560'739 Diageo-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 21,42 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,549 USD ausgeschüttet werden.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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