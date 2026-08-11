Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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11.08.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 17,67 GBP abwärts.
Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 17,67 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'862 Punkten liegt. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,55 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 17,93 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'418'634 Diageo-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 21,42 GBP. Mit einem Zuwachs von 21,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 23,52 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,549 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,370 GBP je Wertpapier.
Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,63 USD je Diageo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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