Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 17,67 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'862 Punkten liegt. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,55 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 17,93 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'418'634 Diageo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 21,42 GBP. Mit einem Zuwachs von 21,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 23,52 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,549 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,370 GBP je Wertpapier.

Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,63 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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