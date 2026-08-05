DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen. Das Wachstum des Logistikers werde zunehmend strukturell und die Kapitalrückführung werde mit einem Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig erwartet er zwar keine größeren Anpassungen am Analystenkonsens. Die stärkere operative Basis und zusätzliche strukturelle Wachstumstreiber sprächen jedoch weiterhin für eine positive Einschätzung./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
55.68 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
55.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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KGV*:
-
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