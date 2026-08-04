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05.08.2026 12:12:06

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

DHL Group
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Größere Überraschungen habe es keine gegeben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die am Markt gesunkenen Ergebnisprognosen dürfte die Talsohle durchschritten sein, gestützt durch die Stärke der Express- und Frachtmärkte. Dieser Trend dürfte sich kurzfristig fortsetzen. Die leichte Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sei zu begrüßen, auch wenn es hier noch Spielraum nach oben geben dürfte./ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
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