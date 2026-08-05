United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vor Quartalsbilanz
|
05.08.2026 23:12:00
Ausblick: United Internet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
United Internet veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.
United Internet wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,211 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,290 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
United Internet soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,73 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,65 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,33 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,12 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu United Internet AG
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|United Internet verdient mehr - Jahresprognose bestätigt (AWP)
|
06.08.26
|United-Internet-Tochter IONOS steigert Ergebnis - Umsatz-Prognose angehoben: Aktie dennoch unter Druck (AWP)
|
06.08.26
|United-Internet-Tochter 1&1 steigert Umsatz und Gewinn - Prognose bestätigt: Aktie legt zu (AWP)
|
06.08.26
|EQS-News: United Internet mit erfolgreichem 1. Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: United Internet with successful first half-year of 2026 (EQS Group)