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United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

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Vor Quartalsbilanz 05.08.2026 23:12:00

Ausblick: United Internet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: United Internet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

United Internet veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

United Internet
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United Internet wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,211 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,290 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

United Internet soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,73 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,65 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,33 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,12 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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