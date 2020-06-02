Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group Aktie

30.72
CHF
8.99
CHF
41.37 %
02.06.2020
SWX
13.10.2025 11:52:36

DHL Group (ex Deutsche Post) Sell

DHL Group
36.43 CHF -0.10%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Seefrachtraten hätten im dritten Quartal unter erheblichem Druck gestanden, der in den kommenden Quartalen anhalten dürfte, schrieb Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche. Dagegen hätten die Luftfrachtvolumina ein moderates Wachstum verzeichnet. Die starke Kursentwicklung der DHL-Aktie seit Jahresbeginn spiegele seine Erwartungen hinsichtlich des Gegenwinds für den globalen Handel im Zusammenhang mit den US-Zöllen nicht wider./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
38.54 € 		Abst. Kursziel*:
-6.59%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
38.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.02%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

