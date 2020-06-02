ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Seefrachtraten hätten im dritten Quartal unter erheblichem Druck gestanden, der in den kommenden Quartalen anhalten dürfte, schrieb Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche. Dagegen hätten die Luftfrachtvolumina ein moderates Wachstum verzeichnet. Die starke Kursentwicklung der DHL-Aktie seit Jahresbeginn spiegele seine Erwartungen hinsichtlich des Gegenwinds für den globalen Handel im Zusammenhang mit den US-Zöllen nicht wider./edh/mis;