DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Vergleichswerte der Jahre 2024/2025 seien sehr schwach gewesen, deshalb nun das starke Wachstum des Logistikkonzerns, gab der Experte zu bedenken./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
52.00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
56.20 €
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Abst. Kursziel*:
-7.47%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
56.48 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-7.93%
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Analyst Name::
Michael Aspinall
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KGV*:
-