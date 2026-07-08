Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’174 -1.3%  SPI 19’934 -1.3%  Dow 52’925 -0.3%  DAX 24’925 -2.1%  Euro 0.9219 -0.1%  EStoxx50 6’202 -1.9%  Gold 4’050 -1.4%  Bitcoin 50’135 -2.1%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 78.3 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AstraZeneca sichert sich vielversprechenden Atemwegswirkstoff aus China - Aktie fällt
Airbus und MTU schaffen Grundlage für gemeinsames Wasserstoff-Joint-Venture - Aktien fallen
Aroundtown platziert Anleihe über 850 Millionen Euro - Aktie fällt
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Physische oder Swap-ETFs? Diese Entscheidung kann Rendite kosten
Suche...
eToro entdecken

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

50.94
CHF
-0.04
CHF
-0.08 %
13:13:33
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.07.2026 11:01:13

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

DHL Group
51.04 CHF -2.28%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55.40 € 		Abst. Kursziel*:
8.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.34%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse