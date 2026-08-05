1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Ausblick auf Zahlenwerk
|
05.08.2026 23:11:00
Ausblick: 1&1 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
1&1 öffnet die Bücher - damit rechnen Experten.
1&1 wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,237 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,150 EUR je Aktie erwirtschaftet.
1&1 soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 987,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,927 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,940 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 4,59 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 4,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu 1&1 AG
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
06.08.26
|EQS-News: 1&1 mit Halbjahreszahlen, Prognose 2026 bestätigt (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: 1&1 reports half-year results, forecast for 2026 confirmed (EQS Group)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.ch)